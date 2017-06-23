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На пожаре в Верхнедвинском районе погибли трое взрослых и младенец

24.06.2017 13:49 — ЧП | Tut.by  
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Ночью в агрогородке Борковичи в Верхнедвинском районе сгорел дом. Спасатели обнаружили тела трех взрослых и пятимесячного младенца. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Сообщение о пожаре от очевидца поступило в МЧС 24 июня в 03.25. Горел дом на улице Рабочей в деревне Борковичи Верхнедвинского района.

Прибывшие на место спасатели увидели полыхающий дом, в здании обрушилась крыша.

«В ходе тушения были обнаружены трупы троих взрослых, а также тело мальчика 2017 года рождения, внука хозяев дома», — рассказали в МЧС.

В ведомстве также сообщили, что по предварительной информации, хозяин дома и его жена на момент пожара отсутствовали.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Причина пожара устанавливается, на месте работают сотрудники Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз.

«При пожаре погибли 24-летний мужчина и его 31-летняя сожительница, 21-летняя сестра погибшего мужчины и ее 5-месячный ребенок. Установлено, что дом принадлежит родителям погибших брата и сестры», — рассказала официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

 
 
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Причина пожара устанавливается, на месте работают сотрудники Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз.

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