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На пожаре в Верхнедвинском районе погибли трое взрослых и младенец
Ночью в агрогородке Борковичи в Верхнедвинском районе сгорел дом. Спасатели обнаружили тела трех взрослых и пятимесячного младенца. Об этом
Сообщение о пожаре от очевидца поступило в МЧС 24 июня в 03.25. Горел дом на улице Рабочей в деревне Борковичи Верхнедвинского района.
Прибывшие на место спасатели увидели полыхающий дом, в здании обрушилась крыша.
«В ходе тушения были обнаружены трупы троих взрослых, а также тело мальчика 2017 года рождения, внука хозяев дома», — рассказали в МЧС.
В ведомстве также сообщили, что по предварительной информации, хозяин дома и его жена на момент пожара отсутствовали.
Причина пожара устанавливается, на месте работают сотрудники Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз.
«При пожаре погибли 24-летний мужчина и его 31-летняя сожительница, 21-летняя сестра погибшего мужчины и ее 5-месячный ребенок. Установлено, что дом принадлежит родителям погибших брата и сестры», —
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Причина пожара устанавливается, на месте работают сотрудники Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз.
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Архив (ЧП)
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