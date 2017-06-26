МИНСК, 27 июн — Sputnik. Вылет самолета Шанхай — Гуанчжоу был задержан из-за монет, которые в двигатель бросила пожилая китаянка, передает издание "Женьминь жибао" .

Инцидент произошел во вторник в аэропорту Шанхая. Пассажирка рейса CZ380 была поймана за бросанием монет в двигатель. В связи с этим вылет самолета со 150 пассажирами был задержан.

Женщина ввиду своего пожилого возраста попросила инвалидную коляску для того, чтобы ее родственники могли доставить ее к самолету. Пока она направлялась к трапу в сопровождении своих родственников, в двигатель и полетели монетки "на удачу".

Вылет самолета в связи с происшествием задержался более чем на пять часов — всего ремонтные бригады достали из лопастей двигателя воздушного судна девять монет.