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Пожилая китаянка набросала в двигатель самолета монеток "на удачу"

27.06.2017 17:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Вылет самолета Шанхай — Гуанчжоу был задержан из-за монет, которые в двигатель бросила пожилая китаянка, передает издание "Женьминь жибао".

Инцидент произошел во вторник в аэропорту Шанхая. Пассажирка рейса CZ380 была поймана за бросанием монет в двигатель. В связи с этим вылет самолета со 150 пассажирами был задержан.

Женщина ввиду своего пожилого возраста попросила инвалидную коляску для того, чтобы ее родственники могли доставить ее к самолету. Пока она направлялась к трапу в сопровождении своих родственников, в двигатель и полетели монетки "на удачу".

Вылет самолета в связи с происшествием задержался более чем на пять часов — всего ремонтные бригады достали из лопастей двигателя воздушного судна девять монет.

 
Теги: Минск
 
 
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Отправка лайнера со 150 пассажирами в связи с инцидентом состоялась более чем на пять часов позже.

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