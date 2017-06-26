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Пожилая китаянка набросала в двигатель самолета монеток "на удачу"
27.06.2017 17:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн — Sputnik. Вылет самолета Шанхай — Гуанчжоу был задержан из-за монет, которые в двигатель бросила пожилая китаянка, передает издание
Инцидент произошел во вторник в аэропорту Шанхая. Пассажирка рейса CZ380 была поймана за бросанием монет в двигатель. В связи с этим вылет самолета со 150 пассажирами был задержан.
Женщина ввиду своего пожилого возраста попросила инвалидную коляску для того, чтобы ее родственники могли доставить ее к самолету. Пока она направлялась к трапу в сопровождении своих родственников, в двигатель и полетели монетки "на удачу".
Вылет самолета в связи с происшествием задержался более чем на пять часов — всего ремонтные бригады достали из лопастей двигателя воздушного судна девять монет.
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Отправка лайнера со 150 пассажирами в связи с инцидентом состоялась более чем на пять часов позже.
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Архив (ЧП)
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