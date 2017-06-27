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Пожар произошел на консервном заводе в Толочине

28.06.2017 10:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который произошел на территории РУП "Толочинский кончервный завод", сообвщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.

Пожар произошел на консервном заводе в Толочине
© Pixabay
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Информация о возгорании на одной из площадок предприятия поступила пожарным накануне в 09:05.

"Через пять минут на место вызова прибыли спасатели. Горела пустая деревянная тара, внутри ангара наблюдалось задымление", – сказали в управлении.

По информации МЧС, спасатели локализовали пожар в 09:22 и полностью потушили его спустя 15 минут.

Огнем ангар был уничтожен, а также повреждена находящаяся рядом на открытой площадке пустая тара. В результате никто из работников предприятия не пострадал, в настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Для полной ликвидации возгорания в ангаре спасателям понадобилось менее 20 минут.

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