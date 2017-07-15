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В Эквадоре авария с автобусом унесла жизни 14 человек
15.07.2017 22:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июл — Sputnik. Страшное ДТП произошло на шоссе в эквадорской столице Кито, передают местные СМИ со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям.
По неустановленным причинам автобус перевернулся на проезжей части, после чего загорелся.
В результате аварии, согласно предварительным данным, погибли 14 человек. Еще 26 — пострадали, их доставили в городские больницы.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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Полиция начала расследование причин случившегося, не исключается, что число жертв может возрасти.
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