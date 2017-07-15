В Эквадоре авария с автобусом унесла жизни 14 человек

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Страшное ДТП произошло на шоссе в эквадорской столице Кито, передают местные СМИ со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям.

По неустановленным причинам автобус перевернулся на проезжей части, после чего загорелся.

В результате аварии, согласно предварительным данным, погибли 14 человек. Еще 26 — пострадали, их доставили в городские больницы.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.