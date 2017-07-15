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Умер Владимир Толоконников, сыгравший Шарикова в "Собачьем сердце"

16.07.2017 08:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. Театральный и киноактер Владимир Толоконников скончался в Москве на 75-м году жизни, сообщил Sputnik Казахстан.

Заслуженный артист Казахстана, он много лет проработал в театре имени Лермонтова в Алматы. Этим летом он работал на съемках продолжения сериала "СуперБобровы" в России.

"Да, Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве", — сообщила представитель театра имени Лермонтова.

"Он буквально недавно завершил работу в сериале ("СуперБобровы" — Sputnik), все отработал. Съемки проходили в Геледжике", — рассказала представитель театра.

Актер родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Окончил Ярославское театральное училище в 1973 году. После работал в алматинском театре русской драмы имени Лермонтова.

Толоконников сыграл в 50 фильмах и сериалах: "Хотаббыч", "Перекресток", "Виола Тараканова: в мире преступных страстей" и других. Однако стал широко известен после роли Шарикова в фильме "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова. Эту роль он также исполнял на сцене театра.

Давайте вспомним эпизоды из любимого всеми фильма:

В 2013 году актер перенес операцию на сердце.

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Теги: Минск
 
 
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Этим летом актер снимался в продолжении сериала "СуперБобровы" в России.

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