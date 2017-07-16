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ГАИ: в аварии на М1 погибла женщина-пешеход, пострадали 6 человек

16.07.2017 23:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. Столкновение фуры и легкового автомобиля "Ситроен" произошло сегодня вечером недалеко от деревни Перки в Кобринском районе, сообщил корреспондент Sputnik с места происшествия.

Авария случилась на трассе М1 и вызвала пробку в направлении Минска. В Госавтоинспекции Брестской области подтвердили, что столкнулись грузовая фура и легковой автомобиль. ДТП произошло около шести часов вечера.

Пострадали шесть человек — водитель и пассажиры автомобиля "Ситроен". Очевидцы аварии сообщили, что у легковушки была сильно повреждена задняя часть, у фуры — передняя. Возле "Ситроена" на асфальте лежал пострадавший.

Стало известно, что в результате столкновения погибла женщина-пешеход.

"Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции", — отметили в ГАИ.

Страшная авария произошла вблизи пешеходного перехода и около остановки общественного транспорта "Перки".

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны трагические подробности вечерней аварии в Кобринском районе, которая вызвала пробку в направлении Минска.

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