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Сбежавший из квартиры 10-летний мальчик один катался на поездах

17.07.2017 17:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. 10-летний мальчик без сопровождения родителей добрался на дизель-поезде из Светлогорска в Жлобин, а оттуда в Гомель. На одинокого ребенка обратила внимание соседка по вагону дизель-поезда "Жлобин-Гомель", которая обратилась в милицию.

"Когда поезд прибыл на станцию Гомель-Пассажирский, следственно-оперативной группой было установлено, что в поезде самостоятельно ехал мальчик 2007 года рождения", — цитируют начальника Гомельского ОВД на транспорте Дмитрий Левковича Гомельские ведомости. По версии самого ребенка, он пришел на железнодорожный вокзал Светлогорска посмотреть на поезда. Сел на дизель "Светлогорск-Жлобин", а потом, пересев на тот, что следует в Гомель, добрался до областного центра.

Обнаружив пропажу ребенка, родители стали его разыскивать: посетили все места в Светлогорске, где он мог бы быть, а также позвонили друзьям и знакомым. Когда правоохранители, обнаружив мальчика, связались с его мамой, она пояснила, что ребенок самовольно сбежал из квартиры через балкон и отправился кататься. По ее словам мальчик состоит на соответствующем учете у врача. Ребенка вернули родителям, взяв расписку. Сейчас он находится дома.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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О том, что в дизель-поезде катается ребенок без сопровождения взрослых, правоохранительным органам сообщила неравнодушная пожилая пассажирка.

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