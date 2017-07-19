Неадекватный сельчанин в Гродненском районе разбил лопатой Peugeot 406

МИНСК, 20 июл – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Гродненского районе, который лопатой разбил машину Peugeot, принадлежащую молодой женщине, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



© Фото: МЧС Беларуси МАЗ сгорел на дороге в Минском районе

Инцидент произошел накануне в деревне Пыра, сельчанину не понравилось, как 24-летняя девушка поставила свою машину. При этом, по информации ГАИ, Peugeot 406 был припаркован на краю дороги у одного из домов без нарушения Правил дорожного движения.

"Гражданина возмутило то, что иномарка оказалась на его пути. В руках у человека была лопата, которой он решил в буквальном смысле исколотить автомобиль", – сказали в инспекции.

Там также уточнили, что в результате в машине оказались разбитыми три стекла.

На место происшествия прибыли сотрудники РОВД, которые быстро установили личность агрессивного сельчанина.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство). В милиции уточнили, что подобное поведение злоумышленника может быть обусловлено его психическим заболеванием.