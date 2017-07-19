|
Неадекватный сельчанин в Гродненском районе разбил лопатой Peugeot 406
20.07.2017 13:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июл – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Гродненского районе, который лопатой разбил машину Peugeot, принадлежащую молодой женщине, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
© Фото: МЧС Беларуси
Инцидент произошел накануне в деревне Пыра, сельчанину не понравилось, как 24-летняя девушка поставила свою машину. При этом, по информации ГАИ, Peugeot 406 был припаркован на краю дороги у одного из домов без нарушения Правил дорожного движения.
"Гражданина возмутило то, что иномарка оказалась на его пути. В руках у человека была лопата, которой он решил в буквальном смысле исколотить автомобиль", – сказали в инспекции.
Там также уточнили, что в результате в машине оказались разбитыми три стекла.
На место происшествия прибыли сотрудники РОВД, которые быстро установили личность агрессивного сельчанина.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство). В милиции уточнили, что подобное поведение злоумышленника может быть обусловлено его психическим заболеванием.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В милиции полагают, что вспышка агрессии у мужчины произошла из-за его психического заболевания.
|
Архив (ЧП)
Комментарии