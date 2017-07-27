Отца и сына ударило током на рыбалке под Кобрином, оба в реанимации

МИНСК, 27 июл – Sputnik. Отец и сын пострадали в результате удара током на рыбалке в Кобринском районе, сообщил Sputnik в четверг начальник информационно-аналитического отдела ГПО "Белэнерго" Александр Мальков.



© Фото: Белэнерго Стропальщика убило током во время работы крана в Гомеле

Инцидент произошел на одном из водоемов в четверг около 17:00 вблизи районного центра.

"Мужчина с разложенной углепластиковой удочкой приблизился на небезопасное расстояние к ЛЭП", – сказал Мальков.

Он также уточнил, что 34-летний рыбак и находившийся рядом 5-летний сын получили удар током.

Пострадавших скорая доставила в реанимационное отделение Кобринской центральной районной больницы, медики оценивают состояние отца как тяжелое, ребенка – средней тяжести.

Представитель Белэнерго в очередной раз напомнил рыболовам, что ходить под ЛЭП с разложенной удочкой чрезвычайно опасно, поскольку даже без касания провода вероятно смертельное травмирование, так как современные углепластиковые удилища являются хорошим проводником электротока.