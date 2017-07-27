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Отца и сына ударило током на рыбалке под Кобрином, оба в реанимации

27.07.2017 22:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл – Sputnik. Отец и сын пострадали в результате удара током на рыбалке в Кобринском районе, сообщил Sputnik в четверг начальник информационно-аналитического отдела ГПО "Белэнерго" Александр Мальков.

Отца и сына ударило током на рыбалке под Кобрином, оба в реанимации
© Фото: Белэнерго
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Инцидент произошел на одном из водоемов в четверг около 17:00 вблизи районного центра.

"Мужчина с разложенной углепластиковой удочкой приблизился на небезопасное расстояние к ЛЭП", – сказал Мальков.

Он также уточнил, что 34-летний рыбак и находившийся рядом 5-летний сын получили удар током.

Пострадавших скорая доставила в реанимационное отделение Кобринской центральной районной больницы, медики оценивают состояние отца как тяжелое, ребенка – средней тяжести. 

Представитель Белэнерго в очередной раз напомнил рыболовам, что ходить под ЛЭП с разложенной удочкой чрезвычайно опасно, поскольку даже без касания провода вероятно смертельное травмирование, так как современные углепластиковые удилища являются хорошим проводником электротока.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Медики ЦРБ оценивают состояние отца как тяжелое, ребенка – средней тяжести.

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