|
Отца и сына ударило током на рыбалке под Кобрином, оба в реанимации
27.07.2017 22:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл – Sputnik. Отец и сын пострадали в результате удара током на рыбалке в Кобринском районе, сообщил Sputnik в четверг начальник информационно-аналитического отдела ГПО "Белэнерго" Александр Мальков.
© Фото: Белэнерго
Инцидент произошел на одном из водоемов в четверг около 17:00 вблизи районного центра.
"Мужчина с разложенной углепластиковой удочкой приблизился на небезопасное расстояние к ЛЭП", – сказал Мальков.
Он также уточнил, что 34-летний рыбак и находившийся рядом 5-летний сын получили удар током.
Пострадавших скорая доставила в реанимационное отделение Кобринской центральной районной больницы, медики оценивают состояние отца как тяжелое, ребенка – средней тяжести.
Представитель Белэнерго в очередной раз напомнил рыболовам, что ходить под ЛЭП с разложенной удочкой чрезвычайно опасно, поскольку даже без касания провода вероятно смертельное травмирование, так как современные углепластиковые удилища являются хорошим проводником электротока.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медики ЦРБ оценивают состояние отца как тяжелое, ребенка – средней тяжести.
|
Архив (ЧП)
Комментарии