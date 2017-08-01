Ford пошел на обгон и врезался в грузовик в Могилевском районе

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Серьезная авария произошла 1 августа в Могилевском районе, водитель легкового автомобиля не справился с управлением во время обгона, сообщили в среду в ГАИ УВД Могоблисполкома.

32-летний житель Шкловского района ехал на "Форде" по автодороге Красница — Присно — Мосток — Дрибин — Горки. Недалеко от деревни Ильинка он решил пойти на обгон, но не справился с управлением. В результате "Форд" столкнулся с "Ситроеном", двигавшимся в попутном направлении. После удара "Форд" оказался на полосе встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем "Мерседес".



© Фото: ВКонтакте / ГАИ УВД Могоблисполкома Последствия аварии в Могилевском районе

"В результате ДТП водитель автомобиля "Форд", а также его пассажиры — 32-летняя жительница Шкловского района, 9-летняя девочка и 2-летний мальчик — с тяжелейшими травмами доставлены в больницу", — сообщили Sputnik в ГАИ.

Пострадавших из салона "Форда" деблокировали сотрудники МЧС, которые прибыли на место происшествия. Легковой автомобиль получил сильнейшие повреждения.

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