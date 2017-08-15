Гражданин Германии задержан за драку в отделении ГАИ в Гомеле

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Для усмирения 52-летнего гражданина Германии, который устроил дебош в отделении Госавтоинспекции в Гомеле была вызвана оперативная группа, сообщила Sputnik официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.



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Инцидент произошел в середине июля. Гражданин ФРГ обратился в дежурную часть с вопросом по регистрации автомобиля в Беларуси, на что сотрудники правоохранительных органов предложили ему обратиться в регистрационный отдел.

Как отметила представитель ГАИ, придя в отдел, мужчина начал вести беседу, употребляя нецензурные выражения, а на замечание инспектора не отреагировал.

"После того, как слова закончились, житель Германии пустил в ход кулаки", — рассказала Хололеенко. Она добавила, что сотрудники ГАИ успокоили автовладельца, надев ему наручники и вызвав оперативников.

В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.