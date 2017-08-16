ВОЛОЖИНСКИЙ РАЙОН, 17 авг — Sputnik. Четыре овцы потеряли этой весной Владимир и Оксана Шаблинские. А вместе с ними — массу времени, которое пришлось потратить на общение с милицией и в суде.



© Sputnik / Виктор Толочко Владимир Шаблинский, хозяин хутора, теперь вынужден огораживать территорию

В конце июля суд Воложинского района установил, что житель соседней деревни Большое Запрудье Дмитрий Баранский в течение нескольких дней "нарушал правила содержания собак, что повлекло причинение вреда имуществу Шаблинского". Собака Баранского без сопровождения хозяина, намордника и поводка пришла в "Шабли" и загрызла четырех овец.

Баранскому выписали штраф в 10 базовых величин (230 рублей). 650 рублей заявленного ущерба предложили взыскать в другом суде, в рамках гражданского процесса.



© Sputnik / Виктор Толочко Маламут загрыз у Шаблинских четырех овец

Но проблема в том, что маламута опять видели гуляющим в режиме "сам по себе". А у Шаблинского еще остались овцы и обязательства перед гостями, которые любят это место и едут к нему на хутор на фестивали, слеты и корпоративы.

С лопатами побежали отгонять

В апреле Шаблинские на несколько дней уехали в Минск. За хозяйством — птицей и овцами — попросили присмотреть приятеля-соседа. Когда вернулись, обнаружили двух мертвых пятимесячных овечек.



© Sputnik / Виктор Толочко Живность на хуторе гуляет вокруг дома

"Когда только приехали, не думали, что это собака. Подумали, что, может, они отравились. Но одна была совсем целая, а вторая разобранная. Я повез ее к приятелю-охотнику. Он посмотрел и сказал — "собака, причем большая, посмотри характер травмы". Никакая мелкая собака ребра около позвоночника не перекусит, а там же полбока было снято", — рассказывает Sputnik Владимир Шаблинский.

В тот же день Шаблинский написал заявление в милицию, а уже на следующий день стало понятно, что это за собака. Дома была жена Шаблинского Оксана, в гости заехала соседка. В какой то момент они услышали шум и увидели в окно, как собака породы маламут атакует еще одну овцу.

"Естественно, паника. Они с лопатами побежали отгонять. Снова написали заявление в Воложинский РОВД. Но уже было понятно, чья это собака", — рассказывает Шаблинский.

Маламут — не сторожевой пес и не охотник. Это ездовая собака. Породу в свое время вывели на Аляске для работы в упряжке. Если верить "собачьим" энциклопедиям, неагрессивен к людям, хотя считается прямым родственником волка. Собственно поэтому он почти не лает, скорее ворчит. Одна из основных рекомендаций хозяевам маламутов — питомцев нужно часто и долго выгуливать.

Пока у Шаблинских жила ягдтерьер Дуся, на хуторе маламут не появлялся. Но зимой она умерла, а весной любитель долгих прогулок решил освоить новую территорию.



© Sputnik / Виктор Толочко Во время массовых мероприятий хутор нанимает охрану

"Мы все эти годы не держали заборов. Я противник заборов, оград всяческих. И вся живность, которая у нас — куры, гуси, поросята, овцы, она ручная. До последнего она гуляла вокруг дома, далеко не отходя. Теперь вся эта ситуация спровоцировала нас еще и на ненужные траты — в виде огораживания всей территории", — говорит хозяин хутора.

Решить конфликт во внесудебном порядке у сторон не получилось.



© Sputnik / Виктор Толочко Постановление суда

С "курями" все быстро

Хозяину маламута не впервой отвечать за похождения своего питомца. Он уже оплачивал двух придушенных овец в соседней деревне Кащеличи. Но тогда, по словам Дмитрия Баранского, вопрос решили быстро.

"Вот вес, вот ценник. И мы возместили. А тут так получилось, что Владимир сам не приехал, меня не привел, не показал. Сам взвесил, закопал, а мне только ценник предъявил", — говорит Баранский.

Шаблинский, кстати, объяснил Sputnik, почему не отдал мясо — не был уверен в его качестве. Три из четырех овец довольно долго пролежали на солнцепеке. Четвертая, найденная позже всех в кустах, и вовсе уже была подъедена лесными хищниками. Кроме того, у Дмитрия и хозяев хутора отношения не очень складываются, это признали обе стороны.



© Sputnik / Виктор Толочко Шаблинский сейчас готовит еще один иск на возмещение ущерба

Баранский — не местный. Он родом из Гродненской области, говорит, что зарабатывает тем, что делает на продажу африканские барабаны. Хотя признается, что продажи идут не очень. В Большое Запрудье вместе с женой и дочкой переехал пару лет назад.

"Он здесь случайно появился. Понимаете, наши фестивали, к сожалению, спровоцировали появление здесь не только образованной, интеллектуальной публики, но и совсем другой — которая доставляет проблемы. Они подтянулись следом за нами. Фестивали и определенная степень свободы, которая здесь присутствует, привела к тому, что здесь появились персонажи, ведущие, скажем так, асоциальный образ жизни", — говорит Шаблинский.



© Sputnik / Виктор Толочко Неясно – Лютика целенаправленно отпускали погулять или пес срывался

В истории с собакой, по мнению Шаблинского, проблема в том, что собаку недокармливали. Супруга Баранского вегетарианка, сам Дмитрий тоже пытается отказаться от мяса, но собаку, утверждает Дмитрий, на диету он не сажал. Шаблинский в этом не уверен.

"Любую большую собаку надо кормить либо профессиональными кормами, которые стоят денег, либо мясом, а не картошкой или макаронами. Потому что у собаки нарушается психика. А там не сильно обеспеченные люди. Собака, безусловно, не виновата. Но если человек собаку не кормит, а сознательно выпускает подкормиться где-то по ночам, то он должен быть готов отвечать", — считает Шаблинский.

Из разговора с Баранским до конца так и осталось неясным — он целенаправленно отпускал своего маламута погулять или пес срывался. Но то, что собака срывалась у него регулярно, Дмитрий не отрицает.



© Sputnik / Виктор Толочко Житель соседней деревни Большое Запрудье Дмитрий Баранский недавно переехал в эти места

"Да эпизодов куча. Можно сотни кур еще приписать. Но с курями все быстро. Курица — 6 рублей. Быстренько бабушке отстегнул, и все", — рассказывает Баранский.

Если бы не хаотично съеденные куры и задушенные овцы в других хозяйствах, можно было бы вспомнить хрестоматийный сюжет Конан Дойля, где огромная собака стала оружием в достижении личных целей. Антураж тот же — болото, огромный невиданный в здешних местах пес. Кстати, кровожадную собаку Баскервилей из Большого Запрудья зовут Лютик.



© Sputnik / Виктор Толочко Маламут неагрессивен к людям, хотя считается прямым родственником волка

"К людям и другим собакам он очень добродушный. А вот что касается дичи, то да, неравнодушный. Но он же не пришел в вольер. Если бы овцы были огорожены, досматривались кем-то, этого бы не было", — продолжает отстаивать свою точку зрения Баранский.

Для гостей опасности нет

Шаблинский сейчас готовит еще один иск на возмещение ущерба. Намерен взыскать с Баранского за четырех загрызенных Лютиком овец 650 рублей.



© Sputnik / Виктор Толочко Четыре овцы потеряло этой весной хозяйство Владимира и Оксаны Шаблинских

Параллельно продумывает, как дополнительно защитить своих гостей, когда Шабли наконец заработают, как агроусадьба. Придется, очевидно, вкладываться в ограждение и видеонаблюдение.

"Во время массовых мероприятий мы нанимаем охрану. Но когда-нибудь мы заработаем как агроусадьба — у нас же ручные куры, гуси, овцы, которых можно кормить с ладошек. Сюда начнут приезжать семьи с детьми, и никому не хочется знать, что пространство, на которое ты приезжаешь отдыхать, может быть подвергнуто нападению агрессивного животного. Хотя повторю, для людей эта собака не опасна. Она несет угрозу только хозяйству", — подчеркнул хозяин хутора.



© Sputnik / Виктор Толочко Хутор "Шабли" планирует работать как агроусадьба

В ближайшие выходные у Шаблинского велослет, в сентябре — турслет альпинистов.

У Лютика, по словам Баранского, на эти и все другие даты прогулки исключительно на поводке. "Теперь на строгом режиме", — заверил корреспондентов Sputnik хозяин маламута.



© Sputnik / Виктор Толочко Хутор "Шабли" в эти выходные примет велослет

История, которая произошла и продолжается в соседней с хутором "Шабли" деревней, увы, не уникальна. Ненадлежащее содержания собак остается повсеместной проблемой.

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