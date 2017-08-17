Отца и дочь выбросило из салона Nissan, опрокинувшегося под Островцом

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Мужчина повез маленькую дочь в деревню Михалишки на чужой машине, в ее салоне было только водительское сидение, сообщили Sputnik в ГАИ Гродненской области.



© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома Фотофакт: Volkswagen перевернулся на проспекте Пушкина в Минске

Серьезное ДТП произошло в Островецком районе. Водитель поехал из Гудогая в Михалишки на автомобиле, который пригнали его знакомому для ремонта. Мужчина взял с собой в дорогу дочь, которой через неделю исполнится всего два года. Кроме водительского сидения в салоне машины больше не было никаких. "Про детское автокресло не могло идти и речи", — отметили в ГАИ.

Водитель пошел на обгон на прямом участке дороги и не справился с управлением.

"Маневр привел к съезду правый кювет и неоднократным опрокидываниям", — рассказали в ГАИ.

Мужчину и маленькую девочку выбросило из салона автомобиля. Обоих госпитализировали.

Инспекторы отметили, что водитель два года назад в очередной раз лишился прав управления за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Кроме того, в момент аварии он был не пристегнут.

Каким образом ехала маленькая девочка в машине и состояние ее здоровья после аварии, в ГАИ не уточнили.