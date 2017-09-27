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Volkswagen сбил под Молодечно 6-летнего мальчика, ребенок в больнице

27.09.2017 13:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 сен – Sputnik. Малолетний ребенок получил травмы и был помещен в реанимацию в результате ДТП в Молодечненском районе, сообщил ресурс "Край" со ссылкой на отдел ГАИ Молодечненского РОВД.

Volkswagen сбил под Молодечно 6-летнего мальчика, ребенок в больнице
© Фото: ГАИ Бреста
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Авария произошла в понедельник 25 сентября в деревне Бертошки: Volkswagen Caravelle совершил наезд на 6-летнего мальчика.

По словам представителя ОГАИ инспектора Сергея Бартоша, в настоящее время пострадавший ребенок находится в реанимационном отделении Молодечненской детской больницы. 

По его информации, мальчик выбежал на дорогу спереди из-за автобуса, который развозил детей из школы.

В настоящее время по данному факту сотрудники ГАИ проводят проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Мальчик выбежал на дорогу спереди из-за автобуса, который развозил детей из школы.

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