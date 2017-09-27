Volkswagen сбил под Молодечно 6-летнего мальчика, ребенок в больнице

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Малолетний ребенок получил травмы и был помещен в реанимацию в результате ДТП в Молодечненском районе, сообщил ресурс " Край " со ссылкой на отдел ГАИ Молодечненского РОВД.



© Фото: ГАИ Бреста Volvo в Белыничском районе в темноте насмерть сбила женщину без фликера

Авария произошла в понедельник 25 сентября в деревне Бертошки: Volkswagen Caravelle совершил наезд на 6-летнего мальчика.

По словам представителя ОГАИ инспектора Сергея Бартоша, в настоящее время пострадавший ребенок находится в реанимационном отделении Молодечненской детской больницы.

По его информации, мальчик выбежал на дорогу спереди из-за автобуса, который развозил детей из школы.

В настоящее время по данному факту сотрудники ГАИ проводят проверку.