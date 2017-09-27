|
Volkswagen сбил под Молодечно 6-летнего мальчика, ребенок в больнице
27.09.2017 13:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен – Sputnik. Малолетний ребенок получил травмы и был помещен в реанимацию в результате ДТП в Молодечненском районе, сообщил ресурс "
© Фото: ГАИ Бреста
Авария произошла в понедельник 25 сентября в деревне Бертошки: Volkswagen Caravelle совершил наезд на 6-летнего мальчика.
По словам представителя ОГАИ инспектора Сергея Бартоша, в настоящее время пострадавший ребенок находится в реанимационном отделении Молодечненской детской больницы.
По его информации, мальчик выбежал на дорогу спереди из-за автобуса, который развозил детей из школы.
В настоящее время по данному факту сотрудники ГАИ проводят проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчик выбежал на дорогу спереди из-за автобуса, который развозил детей из школы.
|
Архив (ЧП)
Комментарии