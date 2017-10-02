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Пятерых грибников пришлось разыскивать в лесах с помощью спасателей

03.10.2017 10:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. За минувшие сутки помощь спасателей понадобилась пяти заблудившимся грибникам, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе МЧС Беларуси.

Пятерых грибников пришлось разыскивать в лесах с помощью спасателей
© Pixabay
Грибник-литовец заблудился и случайно пришел в Беларусь

Все инциденты происходили в разное время в различных регионах Беларуси. В двух случаях помощь понадобилась заблудившимся в лесных массивах семейным парам.

Так, по информации МЧС, одна семейная пара заблудилась в Речицком районе возле деревни Демехи — грибники ушли в лес 1 октября и не могли самостоятельно найти выход. Еще одна пара смогла выйти из леса в районе деревни Гимбатовка Мстиславского района только на громкий звук пожарной сирены.

Еще один инцидент произошел в Вилейском районе — пенсионерка отправилась за грибами и также заблудилась. К ее поискам подключили милицию и МЧС. Ночью женщина самостоятельно вышла из леса.

Как отметили в МЧС, во всех случаях грибники не нуждались в медицинской помощи. Спасатели в очередной раз предупредили грибников о соблюдении правил безопасности при походе в лес.

 
Теги: Минск
 
 
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В лесах заблудились в общей сложность двое мужчин и три женщины, для поиска некоторых из них привлекали сотрудников милиции.

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