Пятерых грибников пришлось разыскивать в лесах с помощью спасателей

МИНСК, 3 окт — Sputnik. За минувшие сутки помощь спасателей понадобилась пяти заблудившимся грибникам, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе МЧС Беларуси.

Все инциденты происходили в разное время в различных регионах Беларуси. В двух случаях помощь понадобилась заблудившимся в лесных массивах семейным парам.

Так, по информации МЧС, одна семейная пара заблудилась в Речицком районе возле деревни Демехи — грибники ушли в лес 1 октября и не могли самостоятельно найти выход. Еще одна пара смогла выйти из леса в районе деревни Гимбатовка Мстиславского района только на громкий звук пожарной сирены.

Еще один инцидент произошел в Вилейском районе — пенсионерка отправилась за грибами и также заблудилась. К ее поискам подключили милицию и МЧС. Ночью женщина самостоятельно вышла из леса.

Как отметили в МЧС, во всех случаях грибники не нуждались в медицинской помощи. Спасатели в очередной раз предупредили грибников о соблюдении правил безопасности при походе в лес.