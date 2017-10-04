Массовое ДТП в Чаусском районе произошло из-за лося

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Массовое ДТП в Чаусском районе произошло из-за граждан России, которые сбили на дороге лося, передает портал "Могилев Онлайн" со ссылкой на очевидцев.



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Инцидент произошел в минувшее воскресенье вечером на автодороге Могилев — Чериков — Костюковичи . По информации издания, россияне на Nissan сбили лося и, остановив свое поврежденное авто, не включили "аварийку".

В результате несколько автомобилей врезались и в Nissan россиян, и в другой микроавтобус, водитель которого остановился для оказания помощи.

В массовом ДТП пострадала девушка, ехавшая в одном из автомобилей, и четырехлетняя девочка, находившаяся в салоне минивэна Chrysler.

Как отметило издание, девушке сделана операция на черепе, жизни ребенка ничего не угрожает.