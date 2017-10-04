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Массовое ДТП в Чаусском районе произошло из-за лося
04.10.2017 23:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт — Sputnik. Массовое ДТП в Чаусском районе произошло из-за граждан России, которые сбили на дороге лося, передает портал "Могилев Онлайн" со ссылкой на очевидцев.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел
В результате несколько автомобилей врезались и в Nissan россиян, и в другой микроавтобус, водитель которого остановился для оказания помощи.
В массовом ДТП пострадала девушка, ехавшая в одном из автомобилей, и четырехлетняя девочка, находившаяся в салоне минивэна Chrysler.
Как отметило издание, девушке сделана операция на черепе, жизни ребенка ничего не угрожает.
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Очевидцы рассказали, что россияне сбили животное и, остановившись на обочине, не обозначили свое авто "аварийкой", а затем в машину начали врезаться другие.
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