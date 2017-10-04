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Убившим пенсионерку в Добруше женщинам дали 42 года на троих
05.10.2017 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Трем жительницам Добруша, убившим пенсионерку весной текущего года, суд назначил наказание по 14 лет колонии общего режима, сообщили Sputnik в пресс-службе Гомельского областного суда.
Убийство 58-летней жительницы Добруша произошло в марте, ее тело нашли ранним утром в Международный женский день.
Суд закончил рассматривать это дело, обвиняемые – две 20-летние девушки и 40-летняя женщина.
Суд признал всех троих виновными в совершении преступления, предусмотренного п. 6 и 15 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси – убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц.
Каждой суд в качестве наказания назначил по 14 лет колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован. Кроме того, женщины должны будут пройти принудительное лечение от алкоголизма.
Как ранее сообщили Sputnik правоохранители, вечером накануне убийства женщины выпили, после чего поссорились и избили пенсионерку. Задержаны они были на следующий день после совершения преступления.
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Убийство 58-летней жительницы Добруша произошло в марте, ее тело нашли ранним утром в Международный женский день.
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