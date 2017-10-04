ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Убившим пенсионерку в Добруше женщинам дали 42 года на троих

05.10.2017 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Трем жительницам Добруша, убившим пенсионерку весной текущего года, суд назначил наказание по 14 лет колонии общего режима, сообщили Sputnik в пресс-службе Гомельского областного суда.

Убившим пенсионерку в Добруше женщинам дали 42 года на троих
© Flickr/ Jo Naylor
Три подруги до смерти забили пенсионерку в Добруше

Убийство 58-летней жительницы Добруша произошло в марте, ее тело нашли ранним утром в Международный женский день.

Суд закончил рассматривать это дело, обвиняемые – две 20-летние девушки и 40-летняя женщина. 

Суд признал всех троих виновными в совершении преступления, предусмотренного п. 6 и 15 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси – убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц.

Каждой суд в качестве наказания назначил по 14 лет колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован. Кроме того, женщины должны будут пройти принудительное лечение от алкоголизма.

Как ранее сообщили Sputnik правоохранители, вечером накануне убийства женщины выпили, после чего поссорились и избили пенсионерку. Задержаны они были на следующий день после совершения преступления.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Убийство 58-летней жительницы Добруша произошло в марте, ее тело нашли ранним утром в Международный женский день.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
От стрелков в США погибло больше человек, чем в войнах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика