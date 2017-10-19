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Болельщик "Кельна" справил нужду в самом центре Минска

20.10.2017 17:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 окт — Sputnik. Болельщик немецкого футбольного "Кельн" справил нужду на Нулевой километр на Октябрьской площади в Минске, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорсисполкома.

Болельщик "Кельна" справил нужду в самом центре Минска
© Sputnik / Виктор Толочко
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Накануне на "Борисов-Арене" состоялся поединок третьего тура группового раунда Лиги Европы между БАТЭ и "Кельном" (1:0). В Беларусь поддержать "козлов" приехала внушительная армия болельщиков из Германии.

"19 октбяря в 1:05 минут  сотрудниками ОМОН ГУВД был задержан гражданин Германии 1993 года рождения, житель  Кельна, который справлял малую нужду на памятных знак "Начало дорог Беларуси", — рассказал корреспонденту Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

Собеседник агентства добавил, что проведенная экспертиза показала: болельщик был пьян (1 промилле). "Он был доставлен в Центральной РУВД. В настоящее время по данному факту проводится проверка", — заключил Ластовский.

Немецкой издание Express отмечает, что посольство Германии в Беларуси занимается поисками адвоката. 

 
Теги: Минск
 
 
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Немецкий болельщик, как показала экспертиза, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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