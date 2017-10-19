МИНСК, 20 окт — Sputnik. Болельщик немецкого футбольного "Кельн" справил нужду на Нулевой километр на Октябрьской площади в Минске, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорсисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко БАТЭ - "Кельн": прыжок через "козлов" 15

Накануне на "Борисов-Арене" состоялся поединок третьего тура группового раунда Лиги Европы между БАТЭ и "Кельном" (1:0) . В Беларусь поддержать "козлов" приехала внушительная армия болельщиков из Германии.

"19 октбяря в 1:05 минут сотрудниками ОМОН ГУВД был задержан гражданин Германии 1993 года рождения, житель Кельна, который справлял малую нужду на памятных знак "Начало дорог Беларуси", — рассказал корреспонденту Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

Собеседник агентства добавил, что проведенная экспертиза показала: болельщик был пьян (1 промилле). "Он был доставлен в Центральной РУВД. В настоящее время по данному факту проводится проверка", — заключил Ластовский.

Немецкой издание Express отмечает, что посольство Германии в Беларуси занимается поисками адвоката.