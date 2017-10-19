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Болельщик "Кельна" справил нужду в самом центре Минска
20.10.2017 17:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт — Sputnik. Болельщик немецкого футбольного "Кельн" справил нужду на Нулевой километр на Октябрьской площади в Минске, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорсисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Накануне на "Борисов-Арене" состоялся
"19 октбяря в 1:05 минут сотрудниками ОМОН ГУВД был задержан гражданин Германии 1993 года рождения, житель Кельна, который справлял малую нужду на памятных знак "Начало дорог Беларуси", — рассказал корреспонденту Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.
Собеседник агентства добавил, что проведенная экспертиза показала: болельщик был пьян (1 промилле). "Он был доставлен в Центральной РУВД. В настоящее время по данному факту проводится проверка", — заключил Ластовский.
Немецкой издание
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Немецкий болельщик, как показала экспертиза, находился в состоянии алкогольного опьянения.
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