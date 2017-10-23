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"Каблучок" врезался в дерево в Дрогичинском районе: водитель погиб

24.10.2017 12:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт — Sputnik. Проводится проверка по факту смертельного ДТП в Дрогичинском районе, сообщили Sputnik во вторник в Госавтоинспекции Брестской области.

"Каблучок" врезался в дерево в Дрогичинском районе: водитель погиб
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла накануне вечером на автодороге Н-640. 40-летний житель Дрогичина за рулем Renault Kangoo не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате погиб водитель "каблучка", а 59-летний пассажир получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В ГАИ отметили, что оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

По предварительной информации Госавтоинспекции, авария произошла из-за того, что водитель не учел дорожные условия.

 
Теги: Минск
 
 
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Пассажир грузопассажирского автомобиля был госпитализирован с тяжелыми травмами.

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