|
"Каблучок" врезался в дерево в Дрогичинском районе: водитель погиб
24.10.2017 12:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт — Sputnik. Проводится проверка по факту смертельного ДТП в Дрогичинском районе, сообщили Sputnik во вторник в Госавтоинспекции Брестской области.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария произошла накануне вечером на автодороге Н-640. 40-летний житель Дрогичина за рулем Renault Kangoo не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
В результате погиб водитель "каблучка", а 59-летний пассажир получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В ГАИ отметили, что оба не были пристегнуты ремнями безопасности.
По предварительной информации Госавтоинспекции, авария произошла из-за того, что водитель не учел дорожные условия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пассажир грузопассажирского автомобиля был госпитализирован с тяжелыми травмами.
|
Архив (ЧП)
Комментарии