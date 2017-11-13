ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Батюшка-сутенер приговорен в Витебске 5,5 годам лишения свободы

14.11.2017 09:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Суд Железнодорожного района Витебска вынес священнику из Ленинградской области обвинительный приговор и назначил ему 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Суд также применил к нему конфискацию.

Батюшка-сутенер приговорен в Витебске 5,5 годам лишения свободы
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Женщина-заключенная помогла опознать витебского батюшку-сутенера

Приговор обвиняемому в сутенерстве 39-летнему священнику из России был оглашен во вторник.

Российский священник был задержан на вокзале в Витебске в начале августа 2017 года и с тех пор находится в СИЗО. Суд принял решение рассматривать дело в закрытом судебном заседании.

Как сообщал Sputnik, в отношении священника УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 171 (покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства) УК РБ.

По данным следствия, 39-летний священник из Ленинградской области вербовал белорусок для работы в борделях Санкт-Петербурга, и на вокзале в Витебске он был задержан с двумя завербованными женщинами.

В СМИ дело имело большой резонанс. Первоначально появилась информация о том, что некий священник из России был задержан в Витебском притоне, когда его штурмовали бойцы ОМОНа. Потом УВД Витебской области опровергло эту информацию.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор, вынесенный во вторник не окончательный, он может быть обжалован в течение 10 дней.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Шесть человек спасены из горящего многоквартирного дома в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика