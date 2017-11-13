|
Батюшка-сутенер приговорен в Витебске 5,5 годам лишения свободы
14.11.2017 09:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Суд Железнодорожного района Витебска вынес священнику из Ленинградской области обвинительный приговор и назначил ему 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Суд также применил к нему конфискацию.
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Приговор обвиняемому в сутенерстве 39-летнему священнику из России был оглашен во вторник.
Российский священник был задержан на вокзале в Витебске в начале августа 2017 года и с тех пор находится в СИЗО. Суд принял решение рассматривать дело в закрытом судебном заседании.
Как сообщал Sputnik, в отношении священника УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 171 (покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства) УК РБ.
По данным следствия, 39-летний священник из Ленинградской области вербовал белорусок для работы в борделях Санкт-Петербурга, и на вокзале в Витебске он был задержан с двумя завербованными женщинами.
В СМИ дело имело большой резонанс. Первоначально появилась информация о том, что некий священник из России был задержан в Витебском притоне, когда его штурмовали бойцы ОМОНа. Потом УВД Витебской области опровергло эту информацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор, вынесенный во вторник не окончательный, он может быть обжалован в течение 10 дней.
|
Архив (ЧП)
Комментарии