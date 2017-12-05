Жителя Бобруйска заподозрили в нарушении правил охоты. В родительском доме в деревне Костричи обнаружили мясо, шкуры и другие части диких животных — лося, косули, куницы, трех особей бобра и двух особей выдры, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.



Фото: gosinspekciya.gov.by

Мужчина приезжал охотиться в угодья Кировского района. Он утверждал, что куницу и копытных добыл законным способом и пообещал представить подтверждающие документы. Что касается бобров и выдр, то всех пятерых животных он якобы нашел погибшими у реки Кострички, разделал и забрал домой.

Слова охотника поставили под сомнение — обстоятельства выясняет следствие. Госинспекторы считают очевидным, что уже сейчас нарушителю грозит уголовная ответственность за незаконную разделку и транспортировку дичи. А это чревато крупным штрафом и лишением права на охоту.