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Бобруйчанина заподозрили в браконьерстве, а он не согласен: "Бобров и выдр нашел мертвыми"

06.12.2017 13:21 — ЧП | Tut.by  
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Жителя Бобруйска заподозрили в нарушении правил охоты. В родительском доме в деревне Костричи обнаружили мясо, шкуры и другие части диких животных — лося, косули, куницы, трех особей бобра и двух особей выдры, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.


Фото: gosinspekciya.gov.by

Мужчина приезжал охотиться в угодья Кировского района. Он утверждал, что куницу и копытных добыл законным способом и пообещал представить подтверждающие документы. Что касается бобров и выдр, то всех пятерых животных он якобы нашел погибшими у реки Кострички, разделал и забрал домой.

Слова охотника поставили под сомнение — обстоятельства выясняет следствие. Госинспекторы считают очевидным, что уже сейчас нарушителю грозит уголовная ответственность за незаконную разделку и транспортировку дичи. А это чревато крупным штрафом и лишением права на охоту.

 
 
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Мужчине грозит уголовное дело, штраф и лишение права на охоту.

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