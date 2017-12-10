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Пакеты с патронами нашли рядом с мечетью и ярмаркой в Берлине

11.12.2017 07:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Несколько пакетов с боеприпасами были найдены в куче автопокрышек на подземной стоянке в районе Берлина Шарлоттенбурге, сообщает департамент полиции города.

Их обнаружил прохожий, который сразу же сообщил о находке в полицию. Как выяснили прибывшие на место сотрудники органов правопорядка, в нескольких пакетах находилось около 200 новых патронов в оригинальной упаковке.

Пакеты с патронами нашли рядом с мечетью и ярмаркой в Берлине
© REUTERS/ AXEL SCHMIDT
Рождественская ярмарка открылась в Берлине на месте теракта

По словам представителя городской полиции, "боеприпасы находят в Берлине постоянно. Кто-то, по-видимому, расчищал свой подвал и нашел кое-что, оставшееся от дедушки". Связывать находку с терроризмом пока нет оснований, отметили в ведомстве.

Однако особое подозрение у полиции вызвал тот факт, что пакеты находились вблизи мечети и рождественской ярмарки. На место происшествия срочно прибыли дополнительные силы полиции и эксперты-криминалисты. Район оцеплен. Кому принадлежат патроны, выяснить пока не удалось.

Напомним, что год назад террорист на грузовике въехал на рождественскую ярмарку в центре Берлина. Тогда жертвами наезда стало 11 человек, более 50 получили ранения.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению полиции, связывать большое количество найденных патронов с терроризмом пока нет оснований.

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