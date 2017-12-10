Саакашвили заявил на суде в Киеве, что готов голодать до смерти

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в Печерском районном суде Киева, что собирается продолжить свою голодовку, если его оставят в тюрьме, сообщили украинские СМИ.



© Sputnik/ Владимир Трефилов Гусев: политическая карьера Саакашвили на этом и закончится

Политик был задержан 8 декабря на квартире бывшего начальника полиции Луганской области. Саакашвили пытались взять еще 5 декабря, однако тогда его отбили у полиции сторонники. Саакашвили обвиняется в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Ему может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Попав в СИЗО, Саакашвили объявил о бессрочной голодовке.

"Они изолировали меня, ко мне не допускали адвокатов, у меня не было прессы. Если они возвратят меня в тюрьму, я буду голодать. И все будут знать, кто совершил это убийство. Они могут меня убить, но никогда не убьют народ Украины", – сказал политик.

Саакашвили добавил, что считает себя не задержанным, а военнопленным.

"Потому что они ведут войну против украинского народа", – пояснил он.

Также задержанный сказал, что борьба продолжается, после чего исполнил гимны Украины и Грузии.

Прокуратура просит суд, чтобы Саакашвили поместили под домашний арест.