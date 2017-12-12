ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завершено расследование массового ДТП с байкерами Iron Pride

13.12.2017 10:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование массового ДТП с байкерами Iron Pride в Борисовском районе: виновника аварии – водителя УАЗ будут судить, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Завершено расследование массового ДТП с байкерами Iron Pride
© Фото: ВКонтакте / Байкеры Минска
Массовая авария на М1: УАЗ протаранил колонну байкеров Iron Pride

ДТП произошло вечером 16 июня на трассе М1 недалеко от Борисова. Автомобили УАЗ, двигавшиеся на жесткой сцепке, влетели в колонну мотоциклистов. В аварии пострадали четыре мотоциклиста мотоклуба Iron Pride. По факту в отношении водителя УАЗа было возбуждено дело.

"Завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Борисовском районе с участием автомобиля УАЗ и мотоциклов", – сказала Белоног.

Она также уточнила, что в аварии виноват водитель одного из УАЗов – он при движении по трассе проявил преступную небрежность: буксировал "буханку" на самодельной сцепке, а также нарушил скоростной режим – ехал со скоростью около 80 км/ч, вместо разрешенных 50 км/ч.

По словам Белоног, водителю УАЗ было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения), сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело о ДТП с байкерами передано в прокуратуру для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело о ДТП с байкерами передано в прокуратуру для направления в суд.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пенсионер погиб под колесами Citroen в Ивацевичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика