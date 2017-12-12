Завершено расследование массового ДТП с байкерами Iron Pride

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование массового ДТП с байкерами Iron Pride в Борисовском районе: виновника аварии – водителя УАЗ будут судить, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

ДТП произошло вечером 16 июня на трассе М1 недалеко от Борисова. Автомобили УАЗ, двигавшиеся на жесткой сцепке, влетели в колонну мотоциклистов. В аварии пострадали четыре мотоциклиста мотоклуба Iron Pride. По факту в отношении водителя УАЗа было возбуждено дело.

"Завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Борисовском районе с участием автомобиля УАЗ и мотоциклов", – сказала Белоног.

Она также уточнила, что в аварии виноват водитель одного из УАЗов – он при движении по трассе проявил преступную небрежность: буксировал "буханку" на самодельной сцепке, а также нарушил скоростной режим – ехал со скоростью около 80 км/ч, вместо разрешенных 50 км/ч.

По словам Белоног, водителю УАЗ было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения), сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело о ДТП с байкерами передано в прокуратуру для направления в суд.