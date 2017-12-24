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Сильный ветер повалил городскую елку в Калинковичах
25.12.2017 15:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек – Sputnik. Городская новогодняя ель была повалена сильным ветром в Калинковичах, сообщило издание "
Инцидент произошел в районном центре накануне днем – удара стихии не выдержала ель, установленная на центральной площади города.
По информации издания, на место прибыли наряд МЧС, машина скорой помощи, а также представители местного ЖКХ и районного исполнительного комитета.
Сообщается, что в результате падения ели никто из горожан не пострадал. Благодаря усилиям коммунальщиков уже через 2,5 часа ель установили обратно в вертикальное положение.
Как ранее предупредили специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, порывистый ветер в ближайшие дни в Беларуси сохранится.
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Благодаря усилиям коммунальщиков уже через 2,5 часа ель установили обратно в вертикальное положение.
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