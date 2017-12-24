Сильный ветер повалил городскую елку в Калинковичах

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Городская новогодняя ель была повалена сильным ветром в Калинковичах, сообщило издание " Калинковичские новости ".

Инцидент произошел в районном центре накануне днем – удара стихии не выдержала ель, установленная на центральной площади города.

По информации издания, на место прибыли наряд МЧС, машина скорой помощи, а также представители местного ЖКХ и районного исполнительного комитета.

Сообщается, что в результате падения ели никто из горожан не пострадал. Благодаря усилиям коммунальщиков уже через 2,5 часа ель установили обратно в вертикальное положение.

Как ранее предупредили специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, порывистый ветер в ближайшие дни в Беларуси сохранится.