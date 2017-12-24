ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сильный ветер повалил городскую елку в Калинковичах

25.12.2017 15:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Городская новогодняя ель была повалена сильным ветром в Калинковичах, сообщило издание "Калинковичские новости".

Инцидент произошел в районном центре накануне днем – удара стихии не выдержала ель, установленная на центральной площади города.

По информации издания, на место прибыли наряд МЧС, машина скорой помощи, а также представители местного ЖКХ и районного исполнительного комитета.

Сообщается, что в результате падения ели никто из горожан не пострадал. Благодаря усилиям коммунальщиков уже через 2,5 часа ель установили обратно в вертикальное положение.

Как ранее предупредили специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, порывистый ветер в ближайшие дни в Беларуси сохранится.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря усилиям коммунальщиков уже через 2,5 часа ель установили обратно в вертикальное положение.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Скандал в сочельник: активистки Femen оголились перед Папой Римским
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика