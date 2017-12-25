МИНСК, 25 дек – Sputnik. Три человека пострадали в результате пожара в многоэтажке в Минске, сообщили Sputnik в понедельник в Минском городском УМЧС.



© Pixabay Мужчина погиб в горящем гараже в Берестовицком районе

Информация о возгорании в квартире 9-этажного дома, расположенного на проспекте Пушкина, поступила на линию 101 в 16:39 понедельника 25 декабря. Подразделения МЧС были на месте уже через две минуты после звонка.

"Открытым пламенем горел балкон на 7-м этаже жилого дома. Внизу около балкона на уровне горящей квартиры была обнаружена женщина, лежащая на земле", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что женщина получила сочетанные травмы, отравление продуктами горения и ожоги и была госпитализирована. Отравились дымом еще два человека – 36-летний мужчина и 53-летняя соседка, они также были доставлены в больницу.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

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