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Три человека пострадали на "рождественском" пожаре в Минске

25.12.2017 19:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек – Sputnik. Три человека пострадали в результате пожара в многоэтажке в Минске, сообщили Sputnik в понедельник в Минском городском УМЧС.

Три человека пострадали на "рождественском" пожаре в Минске
© Pixabay
Мужчина погиб в горящем гараже в Берестовицком районе

Информация о возгорании в квартире 9-этажного дома, расположенного на проспекте Пушкина, поступила на линию 101 в 16:39 понедельника 25 декабря. Подразделения МЧС были на месте уже через две минуты после звонка.

"Открытым пламенем горел балкон на 7-м этаже жилого дома. Внизу около балкона на уровне горящей квартиры была обнаружена женщина, лежащая на земле", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что женщина получила сочетанные травмы, отравление продуктами горения и ожоги и была госпитализирована. Отравились дымом еще два человека – 36-летний мужчина и 53-летняя соседка, они также были доставлены в больницу.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

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Теги: Минск
 
 
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Под окнами горящей квартиры столичные спасатели обнаружили женщину с многочисленными травмами.

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