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Беженец из Африки пытался снять крест с рождественской ели в Милане

26.12.2017 06:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Мигрант из Гамбии залез на рождественскую елку в итальянском Милане, чтобы снять с нее крест, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в минувшую пятницу около 7 часов вечера. Молодой человек, приехавший из Гамбии, попытался взобраться на елку, расположенную на площади Дука д'Аоста, которая находится у входа Центрального вокзала Милана.

Прежде, чем он успел добраться до креста, беженца остановили сотрудники местной полиции.

Как сообщил нарушитель, он начал забираться на дерево, пытаясь добраться до креста, который был установлен на верхушке рождественской ели. По его словам, для действий он имел достаточные мотивы, поскольку, в его понимании, крест на дереве — это "нехорошо".

Беженец из Африки пытался снять крест с рождественской ели в Милане
© AP/ Alessandra Tarantino
Жители Рима возмущены видом главной елки страны

Полицейские доставили его в участок, где выяснили, что 21-летний беженец находится в стране вполне легально — у него есть постоянный вид на жительство, выданный в провинции Бриндизи. Было принято решение доставить африканца обратно на юг страны. В ходе разбирательства мигрант начал проявлять агрессию, в результате чего был помещен в психиатрическое отделение больницы.

Ему предъявлены обвинения в ущербе, нанесенном городу.

По словам экс-заместителя мэра Милана и лидера Fratelli d'Italia в Ломбардийском регионе Риккардо Де Корато, это не первый случай, когда выходцы из Африки покушаются на символы Рождества. При этом, как он отметил, недавняя операция по спасению корабля с мигрантами из Африки обошлась стране в сумму около 500 тысяч евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Африканец посчитал, что крест на рождественском дереве – это "нехорошо"; как отметили представители властей региона, подобный инцидент далеко не первый.

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