﻿ Гомельские мошенницы под предлогом покупки картошки зашли к пенсионеру и обокрали его. 21.by
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Гомельские мошенницы под предлогом покупки картошки зашли к пенсионеру и обокрали его

01.02.2018 12:24 — ЧП | Tut.by  
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В Столинском районе мошенницы обокрали пенсионера под предлогом покупки картофеля, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 31 января в агрогородке Ремель. В 13.46 в Столинский РОВД обратился 74-летний местный житель. По словам пенсионера, три неизвестные женщины зашли в дом под предлогом покупки картофеля. Незаметно для хозяина они похитили более 3 тысяч долларов и 3 тысячи белорусских рублей.

Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно установить личности и задержать подозреваемых. Кражу совершили 45-летняя жительница Гомеля и две жительницы Жлобина 1963 и 1972, Установлено, что у мошенниц были также подельники — супружеская пара из Светлогорска — мужчина и женщина 1958 и 1964 годов рождения. Все задержанные неработающие. Похищенные у пенсионера деньги изъяты.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере».

 
Теги: Гомель
 
 
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Незаметно для хозяина они похитили более 3 тысяч долларов и 3 тысячи белорусских рублей.

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