Обстоятельства гибели двенадцатилетней школьницы выясняют в Гродно

Sputnik со ссылкой на официальное заявление УСК по Гродненской области сообщает о гибели 12-летней школьницы в Гродно. На месте происшествия работают следователи и эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз. По предварительным данным, шестиклассница отравилась угарным газом. Стоит отметить, что жильцы дома на улице Стефана Батория неоднократно жаловались на проблемы с тягой. В ходе расследования была установлено, что девочка планировала принять ванну. Для этого она включила газовую колонку, а вскоре потеряла сознание и упала в наполненную водой ванну и захлебнулась. Ребенок был доставлен в реанимацию областной детской клинической больницы поздно вечером в понедельник с предварительным диагнозом "состояние послеклинической смерти, утопление, отравление угарным газом". Спасти девочку медикам не удалось. Главная версия следствия - плохая тяга в вентиляционном канале и дымоходе дома.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай отравления угарным газом. Подобные трагедии в Беларуси случаются часто. Так, два года назад в Борисове в многоквартирном жилом доме были обнаружены тела сразу четверых взрослых и двоих детей. В день трагедии одна из жильцов дома вызвала газовщиков, поскольку почувствовала запах газа, однако специалисты не нашли каких-либо неполадок.

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