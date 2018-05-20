На трассе М1 легковой автомобиль насмерть сбил странную девушку

В ночь на субботу в Оршанском р-не на автотрассе М1 была сбита насмерть легковым автомобилем молодая женщина, о чем проинформировали в Витебском областном управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел ночью 19.05.2018: около 03:00 в милицию поступил звонок от дальнобойщика, сообщившего, что по проезжей части на 566 километре автотрассы Брест — Минск — граница РФ разгуливает странная девушка.

Тем не менее, избежать трагедии не удалось. Буквально спустя считанные минуты легковой автомобиль марки «Хонда Аккорд», управляемый 27-летним водителем, при движении по крайней левой полосе, сбил женщину-пешехода, выскочившую неожиданно под машину.

Получив в ДТП тяжелые травмы, женщина 1994 г. р., погибла. ГАИ по факту смертельного инцидента проводит проверку.