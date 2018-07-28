Очередную страшилку интернет-сообществу подкинуло на днях интернет-издание «Наша нiва» о якобы имевшем место милицейском беспределе в белорусском районном центре.



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На фото: изменение меры пресечения для Павла - арест

Хайпануть решили уже с самого заголовка « Празднование дня города в Жабинке закончилось столкновениями с ОМОНом и милицией ». Для особо одаренных напоминаем, что ОМОН – это и есть милиция. Но чего не сделаешь ради информационного напора, звучит-то масштабнее. Так и напрашивается продолжение смыслового ряда – столкновениями с ОМОНом, милицией, нацгвардией, армией (улыбка). Ну и в качестве иллюстрации было взято абсолютно не имеющее отношения к описываемым событиям фото из «паутины» о «жестоких людях в униформе». Рассчитывали на информационную «бомбу», которая при тщательном рассмотрении оказалась так себе, фейковой «петардой»…

Вполне традиционно и уже привычно, что весь материал строился на слезных рассказах жертв беспредела: кто-то стоял в сторонке, или просто ждал друга, или (включаем воображение) восторженным взглядом смотрел в ночное небо, где только что отгремел фейерверк, когда «громилы» в униформе начали хватать, ломать, тянуть, избивать… Короче, перечень глаголов можно продолжить, их в материале с лихвой. Возникает вполне логичный вопрос: а с чего бы такая неоправданная жесткость действий со стороны правоохранителей? Попытаемся разобраться.



Как следует из материала, после окончания праздничных мероприятий (напомню, в Жабинке был День города) молодые люди заметили, что сотрудники милиции задержали и ведут к служебному автомобилю какого-то парня. И дальше автор признается: «точно не известно, что случилось … может скорость превысил… машину припарковал во дворах…его задержали». О, бинго!!!! То есть автор собственноручно расписывается в том, что очевидцы не знали причин и условий задержания. Далее следует скромный посыл о добропорядочных жителях Жабинки, которые «стали снимать действия милиции на телефоны, но их тоже задержали и забрали на ночь в отделение».



Не был бы то журналист «НН» (улыбка). Сказав «А», зачем говорить «Б». Иначе же смысловая нить «милицейского беспредела» начинает ускользать. Поможем восстановить эту «забывчивость». Молодые люди, как впоследствии оказалось, находившиеся в нетрезвом состоянии, начали не только снимать происходящее на телефоны, но и требовать от сотрудников милиции отпустить парня. А когда услышали отказ, и вовсе возомнили себя эдакими «робин гудами» и попытались … отбить задержанного у милиционеров. И это при том, что милиционеры находились в форменном обмундировании и несли службу по охране общественного порядка. Кто-нибудь может себе представить похожую ситуацию в странах Европы, в Америке, когда из рук полицейского пытаются вырвать нарушителя или преступника (вспоминаем признание автора, что никто из очевидцев не знал причин задержания)? Предугадать реакцию западного полицейского, квалифицирующего происходящее как реальное нападение, абсолютно несложно – четкое и хладнокровное применение оружия. И примеров тому на просторах ютюба предостаточно.



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На фото: поломанная плитка - результат "мирного" отдыха компании

Надо отдать должное сотрудникам Жабинского РОВД, которые и не думали хвататься за «стволы» (хотя не исключено, что парочка предупредительных выстрелов в воздух наверняка бы охладила горячие головы). Они сначала потребовали прекратить противоправные действия, а когда увидели беснующуюся толпу – вызвали подкрепление в виде сотрудников ОМОНа.



Однако вернемся к тому «скромному пареньку», за которого вдруг решила встать стеной молодая поросль Жабинки. Это в опусах журналиста он «белый и пушистый» (ничего другого от представителя «НН» и не ожидал). Но есть сухая статистика базы данных: в свои 22 года парень дважды привлекался к уголовной ответственности (за хулиганство и кражу) и 44 раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Не многовато ли для «законопослушного тихони»? Более того, в тот день, будучи в нетрезвом состоянии, он пришел с пивом на … центральную площадь райцентра, к дежурившему там наряду ГАИ и демонстративно начал распивать хмельной напиток в неположенном месте, вел себя бесцеремонно, вызывающе перед сотрудниками милиции. На замечания и требования прекратить провокационное поведение не реагировал. Когда же его попробовали задержать, побежал в городской парк с невольным призывом «братва, наших бьют!!!»



Идем дальше и продолжаем разговор не «эзоповским языком» автора статьи, а скупыми фактами и подтвержденными материалами. Не менее центральная фигура материала – Наталья Криворучко, мать того самого задержанного паренька Павла, которого несколько дней держали в «сырых милицейских застенках».



Из материалов «НН»: «Задерживали парня — и мой сын начал снимать. Омоновец выбил у него телефон из рук. Начали крутить. Парней избивали и в автобусе, и в самой милиции. Ни за что, они лишь видели задержание», — рассказывает женщина.



Как и подобает матери, она всегда будет защищать свое неразумное дитя. Только вот такое стороннее наблюдение за происходящим Жабинковский РОСК квалифицировал по ч.2 ст.363 УК Республики Беларусь «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок». В то время, когда сотрудник ОМОНа пытался отвести в сторону одного из участников потасовки, нетрезвый Павел хладнокровно сбоку нанес ему удар в область головы. Возбуждение уголовного дела и задержание в порядке ст.108 УПК – вполне логичный финал пьяному бахвальству и нападению на милиционера.

Не менее интересной для матери Павла будет информация и о том, что при посадке в служебный автомобиль парень ударил ногой в переднюю дверь и повредил ее.



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На фото: вмятина на двери служебного автомобиля

Сотрудник ОМОНа с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» был доставлен в отделении травматологии Брестской центральной городской больницы, где проходит лечение.



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На фото: закрытая ЧМТ и гематома у омоновца - да уж, действительно, "сторонний наблюдатель"

Есть в материале «НН» показания и еще одной «жертвы беспредела». Александр П., 1993 г.р. слезливо повествует про свои 70 кг, про громилу-омоновца, в три раза больше его и про то, что в жизни никогда не дрался. Но почему-то он умалчивает про 1.7 промилле алкоголя (скромно так «пивка попил») и про ночную потасовку, когда он подошел сзади к сотруднику милиции, схватил руками за шею, повалил на землю. Этим действиям следственный комитет также планирует дать правовую оценку, проводится проверка.



Следует признать, что по событиям в Жабинке руководством МВД также проводится проверка, и действиям сотрудников милиции будет дана оценка. В том числе и в плане профессионализма и оперативности реагирования на осложнение обстановки.

Вот и получается, что единственной правдой в статье «Нашай Нiвы» и ее комментаторов является … утверждение про беспредел. Да, он был. Но не со стороны милиции, сумевшей не допустить массового нарушения общественного порядка. Беспредел исходил от кучки нетрезвых, распоясавшихся бузотеров, возомнивших себя «хозяевами на районе» и попытавшихся установить свои правила игры. Милиция не играет ни по чьим правилам – она обеспечивает верховенство Закона и порядок. И если впредь придется действовать еще жестче, чтобы оградить добропорядочных граждан от хулиганов – у милиции хватает и правовых основ, и технических сил, и средств. А вознесенные отдельными СМИ на Олимп беспредела нетрезвые жертвы очень звучно и ощутимо слетели с него, обретя свое истинное, подобающее им положение.