Попытка дачи взятки инспектору ГАИ закончилась возбуждением уголовного дела

28 сентября около 03.55 часов в оперативно-дежурную часть управления ГАИ поступило сообщение от брестчанина о том, что по ул. Малой передвигается автомобиль такси, водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения.



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Экипаж ГАИ незамедлительно выбыл в указанном направлении. Вблизи д. 3 по ул. Малая был обнаружен автомобиль-такси марки "Мерседес", водитель которого сдавал задним ходом. Включив проблесковые маячки красного и синего цветов, инспекторы ГАИ приняли меры к остановке "Мерседеса". Приблизившись к автомобилю такси, инспекторы наблюдали как водитель пытается пересесть на переднее пассажирское сиденье. Однако, процесс "миграции" был прерван сотрудниками ГАИ . Предположение брестчанина, сообщившего о нетрезвом водителе такси подтвердились. Освидетельствование УО "БОНД" подтвердило нетрезвое состояние водителя 1,8 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.



Двигаясь на штрафную стоянку, правонарушитель, осознавая последствия своего поступка, предложил стражам порядка для благоприятного решения вопроса о непривлечении его к административной ответственности по ст.18.16 КоАП Республики Беларусь денежные средства. Причем, делал это с особой настойчивостью, не реагируя на неоднократные предупреждения инспектора об уголовной ответственности за дачу взятки. Но правонарушитель настойчиво продолжал предлагать взятку, а затем положил деньги на приборную панель патрульного автомобиля. После чего была вызвана следственно-оперативная группа, и в последствии 08 октября 2018 года ОСК было возбуждено уголовное дело по ч.1.ст.14 и ч.1. ст.431 УК Республики Беларусь. Согласно санкции ч.1 статьи 431 УК Республики Беларусь мужчине грозит штраф, или исправительными работы сроком до двух лет, арест, либо ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до пяти лет.