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Россиянин пытался провезти в Украину свою мертвую жену под видом живой пассажирки

24.10.2018 08:05 — ЧП | Tut.by  
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23 октября в Харьковской области пограничники обнаружили в машине Ford тело женщины. Ее муж пытался провезти ее через российско-украинскую границу, выдав за живую. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Около 17.30 в пункте пропуска «Гоптовка» российско-украинскую границу пытался пересечь россиянин на автомобиле Ford. Пограничники при досмотре машины обнаружили помимо водителя, его сына — гражданина Украины, а также — труп женщины. Она была пристегнута ремнем безопасности на заднем сиденье в сидячем положении.

Мужчина предоставил пограничникам свидетельство о смерти женщины, выданное российскими службами и датированное 22 октября.

По словам мужчины, он пытался провезти тело своей жены под видом живой пассажирки, чтобы похоронить ее в Запорожской области.

Проводится проверка и следственные действия, пограничники также уведомили Нацполицию о преступлении, предусмотренным ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

 
 
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По словам мужчины, он пытался провезти тело своей жены под видом живой пассажирки, чтобы похоронить ее в Запорожской области.
 
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