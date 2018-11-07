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В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба

08.11.2018 11:38 — ЧП | Tut.by  
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Инцидент со стрельбой произошел в пригороде Лос- Анджелеса, многие ранены. Об этом сообщил телеканал ABC

Неизвестный вооруженный мужчина вошел в помещение бара Borderline Bar and Grill и произвел около 30 выстрелов по находившимся там людям, после чего скрылся. Полиция ведет поиски преступника. На место происшествия прибыли десятки машин полиции.

(Будет дополнено)

 
 
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По данным правоохранительных органов, есть жертвы и пострадавшие. Их число не уточняется. Было произведено как минимум 30 выстрелов.
 
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