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Могилевчанин едва не сгорел в своей квартире. Из многоэтажки пришлось эвакуировать 12 человек
В Могилеве 11 декабря мужчина едва не сгорел в собственной квартире. Его спасли пожарные,
Квартира на первом этаже дома на улице 30 лет Победы загорелась во вторник днем. Ее хозяина вынесли спасатели — мужчина получил ожоги 1−3-й степени 80% тела. Из квартир выше были эвакуированы 12 человек.
Причина пожара устанавливается.
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Мужчину спасли пожарные. Он сейчас в больнице.
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