Могилевчанин едва не сгорел в своей квартире. Из многоэтажки пришлось эвакуировать 12 человек

В Могилеве 11 декабря мужчина едва не сгорел в собственной квартире. Его спасли пожарные, сообщили в МЧС.

Квартира на первом этаже дома на улице 30 лет Победы загорелась во вторник днем. Ее хозяина вынесли спасатели — мужчина получил ожоги 1−3-й степени 80% тела. Из квартир выше были эвакуированы 12 человек.

Причина пожара устанавливается.