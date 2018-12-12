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700 кг психоактивных веществ изъято в Республике

13.12.2018 — ЧП | Единство  
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Чаще всего оперативники изымали гашиш (более 360 кг), марихуану (260 кг) и маковую соломку (более 50 кг).

Среди психотропных веществ в списке изъятого лидируют альфа-PVP (более 15 кг) и амфетамин (около 4 кг).

Сотрудники наркоконтроля страны пресекли деятельность 6 подпольных нарколабораторий, выявили 39 помещений, которые были специально приспособлены и оборудованы для выращивания наркосодержащих растений.

Кроме того, за 11 месяцев уходящего года преступный наркорынок недосчитался 257 кг семян мака и 865 кг некурительного табачного изделия «насвай».

http://mvd.gov.by/

 
 
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По информации главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД, с начала года общий объем изъятых наркотических средств составил свыше...
 
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