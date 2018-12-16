ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Красная шапочка" сменила облик и подбросила телефон. Но милиция её ищет и предлагает сдаться

17.12.2018 11:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В конце прошлой недели Брест узнал о том, что в городе ищут пожилую женщину, была опубликована её фотография, и интернет-пользователи моментально окрестили её "красная шапочка". Правоохранители, ориентируясь на данные камер видеонаблюдения резонно предположили, что дама присвоила чужое имущество - это был мобильный телефон и другие вещи в одном из магазинов на ул. Советской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61639.php

"Красная шапочка" сменила облик и подбросила телефон. Но милиция её ищет и предлагает сдаться

Как стало известно порталу Виртуальный Брест из неофициальных источников, после публикации в интернете телефон оказался подброшен обратно. Видеокамеры бесстрастно зафиксировали - это сделала она! Правда, перевоплотилась в другой образ. Но нас-то не обманешь! Более того, в нашем распоряжении в результате оказался относительно чёткий снимок лица женщины.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61639.php

"Красная шапочка" сменила облик и подбросила телефон. Но милиция её ищет и предлагает сдаться

Милиция настойчиво предлагает подозреваемой сдаться, чтобы вернуть остальное имущество и пояснить свои действия. Очевидно, что она читает информацию о себе в интернете и пытается что-то исправить. Прямо "криминальный талант" какой-то! В противном случае будет опубликована видеозапись содеянного, а это простите, будет не очень красиво. - женщина в возрасте, прилично одета, и так поступать.

Таким образом, Ленинским РОВД г. Бреста устанавливается личность женщины, подозреваемой в совершении хищения мобильного телефона в магазине на улице Советской в г.Бресте. Всем, кто узнал её по фото, просьба звонить по телефонам +375333036006; +375297207426 либо по телефону 102

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце прошлой недели Брест узнал о том, что в городе ищут пожилую женщину, была опубликована её фотография, и интернет-пользователи моментально окрестили её...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
«К природе нужно относиться бережно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика