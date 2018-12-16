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"Красная шапочка" сменила облик и подбросила телефон. Но милиция её ищет и предлагает сдаться
17.12.2018 11:44 — ЧП | Виртуальный Брест
В конце прошлой недели Брест узнал о том, что в городе ищут пожилую женщину, была опубликована её фотография, и интернет-пользователи моментально окрестили её
Как стало известно порталу
Милиция настойчиво предлагает подозреваемой сдаться, чтобы вернуть остальное имущество и пояснить свои действия. Очевидно, что она читает информацию о себе в интернете и пытается что-то исправить. Прямо "криминальный талант" какой-то! В противном случае будет опубликована видеозапись содеянного, а это простите, будет не очень красиво. - женщина в возрасте, прилично одета, и так поступать.
Таким образом, Ленинским РОВД г. Бреста устанавливается личность женщины, подозреваемой в совершении хищения мобильного телефона в магазине на улице Советской в г.Бресте. Всем, кто узнал её по фото, просьба звонить по телефонам +375333036006; +375297207426 либо по телефону 102
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В конце прошлой недели Брест узнал о том, что в городе ищут пожилую женщину, была опубликована её фотография, и интернет-пользователи моментально окрестили её...
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