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Диверсанты устроили взрыв на военной базе США в Японии
Диверсанты устроили взрыв на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на американскую военную полицию.
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Неизвестные повредили часть ограды объекта и проникли на его территорию. После этого они привели в действие газовый баллон.
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