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Отравившийся дезинфицирующим средством мальчик из Пинска идёт на поправку
10.04.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Мальчика госпитализировали в учреждение здравоохранения, 8 апреля для оказания специализированной помощи из Пинска его перевели в Брестскую детскую областную больницу. Медики првели все необходимые лабораторно-диагностические и лечебные мероприятия.
«У ребенка ожог ротоглотки, повреждений пищевода нет. Некоторое время мальчик находился на искусственной вентиляции легких, вчера аппарат сняли, он сам ел. Стабилен, есть положительная динамика, чувствует себя хорошо», — главный врач Брестской детской областной больницы Сергей Ковшик.
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