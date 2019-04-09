Отравившийся дезинфицирующим средством мальчик из Пинска идёт на поправку

Источник материала: Полесская правда



Отравившийся дезинфицирующим средством двухлетний мальчик из Пинска идет на поправку.

Несчастный случай произошел 6 апреля. Пинчанка отвела сына в туалет, а сама отлучилась на кухню. Спустя несколько минут женщина услышала кашель ребенка. Вернувшись, она увидела, что он выпил небольшое количество дезинфицирующего средства, емкость с которым находилась на полу.

Мальчика госпитализировали в учреждение здравоохранения, 8 апреля для оказания специализированной помощи из Пинска его перевели в Брестскую детскую областную больницу. Медики првели все необходимые лабораторно-диагностические и лечебные мероприятия.

«У ребенка ожог ротоглотки, повреждений пищевода нет. Некоторое время мальчик находился на искусственной вентиляции легких, вчера аппарат сняли, он сам ел. Стабилен, есть положительная динамика, чувствует себя хорошо», — главный врач Брестской детской областной больницы Сергей Ковшик.