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В Оршанском районе в пруду-копани утонул молодой мужчина
Источник материала: Tut.by
Трагедия произошла 3 июня в городе Барань Оршанского района,
Днем 3 июня в водоеме-копани в Барани утонул мужчина. Его тело нашли и достали из воды работники ОСВОДа. Погибшему — 33 года.
— По этому факту проводится проверка, — сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Оксана Лазько. — Известно, что 3 июня пятеро мужчин отдыхали рядом с этим водоемом и пили спиртное. Иногда они купались. Один из мужчин плавал, а потом исчез из вида. Друзья его искали, но поиски ничего не дали. Тогда они вызвали на помощь спасателей.
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Тело нашли и достали из воды работники ОСВОДа.
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