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В Гродно рабочего электросетей убило током

19.06.2019 14:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работник Гродненских электросетей погиб от удара электрическим током. Все произошло на подстанции «Гродно-Южная», сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Как сообщили в скорой, погибший — 61-летний гродненец.

— Напряжение на линии — 330 КВт, — сообщил начальник Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда Николай Ленко. — Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Похожий случай произошел 17 июня в Смолевичском районе Минской области в цехе предприятия, занимающегося производством металлоизделий.

 
Теги: Гродно
 
 
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Работник Гродненских электросетей погиб от удара электрическим током. Все произошло на подстанции «Гродно-Южная», на участке комплектного распределительного...
 
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