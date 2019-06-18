|
В Гродно рабочего электросетей убило током
Источник материала: Tut.by
Работник Гродненских электросетей погиб от удара электрическим током. Все произошло на подстанции «Гродно-Южная»,
Как сообщили в скорой, погибший — 61-летний гродненец.
— Напряжение на линии — 330 КВт, — сообщил начальник Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда Николай Ленко. — Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
Похожий случай
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работник Гродненских электросетей погиб от удара электрическим током. Все произошло на подстанции «Гродно-Южная», на участке комплектного распределительного...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)