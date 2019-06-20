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По факту ДТП с участием маршрутного такси в Каменецком районе возбуждено уголовное дело
21.06.2019 20:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации сегодня, 21 июня, примерно в 8 часов 50 минут 42-летний водитель управлял грузовым автомобилем Daf в составе с полуприцепом и двигался на нем по автодороге Р 85 «Слоним-Высокое-граница РП» по направлению к аг.Видомля Каменецкого района.
На перекрёстке указанной дороги с автодорогой Р-83 «Брест-Каменец-НП «Беловежская пуща» водитель не справился с управлением, выехал на перекрёсток, где
В результате ДТП телесные повреждения получили 20 пассажиров маршрутного такси и его водитель. Одна из 20 пассажиров
Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Ее работу координирует руководство УСК по Брестской области. Каменецким районным отделом Следственного комитета по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь.
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По предварительной информации сегодня, 21 июня, примерно в 8 часов 50 минут 42-летний водитель управлял грузовым автомобилем Daf в составе с полуприцепом и двигался...
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