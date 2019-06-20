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По факту ДТП с участием маршрутного такси в Каменецком районе возбуждено уголовное дело

21.06.2019 20:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации сегодня, 21 июня, примерно в 8 часов 50 минут 42-летний водитель управлял грузовым автомобилем Daf в составе с полуприцепом и двигался на нем по автодороге Р 85 «Слоним-Высокое-граница РП» по направлению к аг.Видомля Каменецкого района.

По факту ДТП с участием маршрутного такси в Каменецком районе возбуждено уголовное дело

На перекрёстке указанной дороги с автодорогой Р-83 «Брест-Каменец-НП «Беловежская пуща» водитель не справился с управлением, выехал на перекрёсток, где допустил столкновение с маршрутным такси под управлением 37-летнего жителя Бреста. 

смотреть видео происшествия с камеры наблюдения

В результате ДТП телесные повреждения получили 20 пассажиров маршрутного такси и его водитель. Одна из 20 пассажиров от полученных телесных повреждений скончалась в учреждении здравоохранения. 

Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Ее работу координирует руководство УСК по Брестской области. Каменецким районным отделом Следственного комитета по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь.

 
Теги: Брест
 
 
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  По предварительной информации сегодня, 21 июня, примерно в 8 часов 50 минут 42-летний водитель управлял грузовым автомобилем Daf в составе с полуприцепом и двигался...
 
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