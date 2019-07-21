Предупредить коррупцию

Источник материала: Кричевская жизнь

Прокуратурой района в первом полугодии 2019-го проведена системная работа по совершенствованию механизмов защиты конституционных прав и свобод граждан, повышению эффективности борьбы с преступностью и коррупцией, выработке новой, отвечающей потребностям современного общества, концепции правового регулирования экономических отношений.

Одним из ключевых направлений деятельности прокуратуры района в реализации правозащитного потенциала явился надзор за исполнением законодательства и законностью правовых актов. Основные усилия прокуратуры района сосредоточены на реальном устранении нарушений законности, на привлечение виновных к ответственности, возмещение государству причиненного материального ущерба и предупреждение правонарушений.

На территории района отмечается рост количества совершенных экономических и коррупционных преступлений. Так, если в первом полугодии 2018-го силовыми структурами выявлено 8 прес­туплений анализируемой тематики, то в первом полугодии 2019-го — 12. Анализ статистической информации позволяет констатировать активизацию работы государственных органов власти и управления, правоохранительных структур по выявлению коррупционных преступлений. По итогам прошедшего полугодия в нашем районе изобличено 6 коррупционных преступлений против 3 в аналогичном периоде 2018 года, в том числе 3 преступления, предусмотренные статьями 430-432 Уголовного кодекса Республики Беларусь (получение, дача взятки, посредничество во взяточничестве).

Залогом результативности работы в сфере борьбы с коррупцией является своевременный сбор и анализ данных о реализации в регионе различных государственных программ, инвестиционных проектов, освоении бюджетных средств, получаемых в качестве субсидий или льготных кредитов, реализации проектов по модернизации производства, осуществлении государственных закупок, соблюдении законодательства о распоряжении имуществом, в том числе землей.

Анализ выявленных на территории района в нынешнем году коррупционных преступлений показал, что наиболее подверженной коррупционным рискам по-прежнему остается сфера сельского хозяйства, в которой распространены факты искажения реальных показателей о производственной дея­тельности сельхозорганизаций с целью придания видимости положительных результатов в работе.

В целях обеспечения точного и единообразного исполнения законодательства о борьбе с корруп­цией, своевременного предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений в 2019 году прокуратурой района проведена масштабная, системная работа. В порядке надзора за исполнением законодательства о борьбе с коррупцией проведены 4 проверки. По их результатам прокурором района внесено 6 представлений об устранении нарушений законодательства, вынесено 7 предписаний о немедленном приведении правовых актов в соответствии с требованиями законности, по которым два лица привлечены к административной ответственности и 14 должностных лиц — к дисциплинарной ответственности.

Анализ выявленных нарушений показал, что все коррупционные правонарушения допущены в сфере государственных закупок товаров (работ, услуг), закупок за счет собственных средств, закупок товаров (работ, услуг) при строительстве. Нарушения выявлены в трех сельскохозяйственных предприятиях района, двух предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственным должностным лицам, работникам хозяйств и предприятий, осуществляющих государственные закупки товаров (работ, услуг) следует обратить внимание на нововведения и новшества, внесенные в Закон от 13.07.2012 г. № ­419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», которые вступили в силу с 1 июля 2019 года.

В настоящее время изменениями расширены понятийный аппарат, сфера деятельности Закона. Теперь Закон о госзакупках регулирует в том числе планирование госзакупок и отношения, связанные с исполнением, изменением и расторжением договора. Изменения затронули и порядок формирования, опубликования годового плана государственных закупок. Для конкурентных процедур государственных закупок уточнены сроки и порядок проведения. Почти в два раза сокращены сроки для подготовки и подачи предложений по процедурам в виде открытого конкурса, электронного аукциона, запроса ценовых предложений.

Е. Еремин,

помощник прокурора района

юрист 2 класса.