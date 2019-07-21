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В Пинске задержан 18-летний учащийся колледжа по подозрению в угоне автомобиля
22.07.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
— В дежурную часть Пинского ГОВД позвонил местный житель и сообщил о том, что неизвестный в ночь на 18 июля похитил его автомобиль «Форд Орион» 1990 года выпуска, припаркованный на ул. Центральной в Пинске. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль в деревне Заполье Пинского района в технически исправном состоянии.
Следователи установили личность предполагаемого угонщика. Им оказался 18-летний учащийся одного из пинских колледжей. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь, подозреваемый задержан.
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