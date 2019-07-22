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Улика на упаковке от семечек помогла установить злоумышленника в Бресте

23.07.2019 14:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В органы внутренних дел 16 июля около 09.00 обратился брестчанин. Правоохранителям мужчина сообщил, что из детской коляски в подъезде многоквартирного дома пропал кошелек с деньгами, который он случайно оставил там после вечерней прогулки с ребенком. Отсутствие кошелька он обнаружил только утром. Для установления обстоятельств случившегося на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз.

Улика на упаковке от семечек помогла установить злоумышленника в Бресте

С целью поиска возможных следов, оставленных злоумышленником, следователем и экспертом проведен осмотр вещей, находившихся в кармане детской коляски. Однако улики выявить не удалось.

В ходе проведения осмотра территории вдоль дома на земле была обнаружена упаковка от семечек. Заявитель сообщил правоохранителям, что на момент хищения она находилась в детской коляске рядом с кошельком. На наличие следов злоумышленника упаковку исследовал эксперт Брестского межрайонного отдела ГКСЭ. Результат не заставил себя долго ждать – удалось обнаружить и изъять улики. При их проверке установлено совпадение с жителем Жабинковского района, 1981 года рождения. Полученная информация была передана правоохранителям, сотрудниками милиции подозреваемый задержан. Часть похищенного изъята.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбужденного уголовное дело по статье «Кража».

 
 
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  В органы внутренних дел 16 июля около 09.00 обратился брестчанин. Правоохранителям мужчина сообщил, что из детской коляски в подъезде многоквартирного дома пропал...
 
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