Улика на упаковке от семечек помогла установить злоумышленника в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В органы внутренних дел 16 июля около 09.00 обратился брестчанин. Правоохранителям мужчина сообщил, что из детской коляски в подъезде многоквартирного дома пропал кошелек с деньгами, который он случайно оставил там после вечерней прогулки с ребенком. Отсутствие кошелька он обнаружил только утром. Для установления обстоятельств случившегося на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз.





С целью поиска возможных следов, оставленных злоумышленником, следователем и экспертом проведен осмотр вещей, находившихся в кармане детской коляски. Однако улики выявить не удалось.

В ходе проведения осмотра территории вдоль дома на земле была обнаружена упаковка от семечек. Заявитель сообщил правоохранителям, что на момент хищения она находилась в детской коляске рядом с кошельком. На наличие следов злоумышленника упаковку исследовал эксперт Брестского межрайонного отдела ГКСЭ. Результат не заставил себя долго ждать – удалось обнаружить и изъять улики. При их проверке установлено совпадение с жителем Жабинковского района, 1981 года рождения. Полученная информация была передана правоохранителям, сотрудниками милиции подозреваемый задержан. Часть похищенного изъята.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбужденного уголовное дело по статье «Кража».