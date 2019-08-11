Ночью под Столбцами сотрудники ДПС открыли стрельбу по автомобилю

Источник материала: Единство

Сообщение о пьяном водителе, который управляет автомобилем ВАЗ-21053, поступило в милицию от очевидца.

Наряд ДПС отдела ГАИ обнаружил указанное авто на дороге районного значения и подал сигнал об остановке. Однако водитель лишь увеличил скорость, направляясь в сторону трассы М1 Брест — Минск — граница России.

На неоднократные законные требования сотрудников ГАИ об остановке водитель не реагировал, двигался со значительным превышением скорости, агрессивно маневрировал, не позволяя себя опередить, выезжал на обочину, а затем совершил разворот в неположенном месте, чем создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения.

В результате было принято решение об использовании табельного оружия для остановки транспортного средства. При помощи громкоговорящего устройства водитель был об этом намерении предупрежден. Инспекторы произвели два предупредительных выстрела в воздух. Затем стали стрелять по колесам. Лишь после повреждения прицельными выстрелами заднего левого колеса преследуемый автомобиль остановился, водитель с явными признаками алкогольного опьянения был задержан. От медицинского освидетельствования отказался.

В отношении 40-летнего жителя Минска составлен ряд административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.