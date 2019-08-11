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Ночью под Столбцами сотрудники ДПС открыли стрельбу по автомобилю

12.08.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Сообщение о пьяном водителе, который управляет автомобилем ВАЗ-21053, поступило в милицию от очевидца.

Наряд ДПС отдела ГАИ обнаружил указанное авто на дороге районного значения и подал сигнал об остановке. Однако водитель лишь увеличил скорость, направляясь в сторону трассы М1 БрестМинск — граница России.

На неоднократные законные требования сотрудников ГАИ об остановке водитель не реагировал, двигался со значительным превышением скорости, агрессивно маневрировал, не позволяя себя опередить, выезжал на обочину, а затем совершил разворот в неположенном месте, чем создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения.

В результате было принято решение об использовании табельного оружия для остановки транспортного средства. При помощи громкоговорящего устройства водитель был об этом намерении предупрежден. Инспекторы произвели два предупредительных выстрела в воздух. Затем стали стрелять по колесам. Лишь после повреждения прицельными выстрелами заднего левого колеса преследуемый автомобиль остановился, водитель с явными признаками алкогольного опьянения был задержан. От медицинского освидетельствования отказался.

В отношении 40-летнего жителя Минска составлен ряд административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

http://www.mlyn.by/2019/08/strelba-pod-stolbtsami-zakonchilas-zaderzhaniem-pyanogo-minchanina/

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Ночью 11 августа сотрудники ДПС отдела ГАИ Столбцовского РОВД вынуждены были открыть стрельбу по автомобилю ВАЗ, сообщила пресс-секретарь МВД Республики Беларусь...
 
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