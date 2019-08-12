Уголовная ответственность за причинение тяжких телесных повреждений

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Так, Д. в период с 10.00 часов до 20.40 часов 14.12.2018 в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме И., в г. Борисове, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанес П., 1978 г.р., удар рукой в голову, от которого П. упал на пол, после чего умышленно нанес не менее четырех ударов руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, причинив П. тупую травму грудной клетки слева в виде переломов 9-11 ребер с повреждением плевры, разрывов и ушиба нижней доли левого легкого, скопления крови и воздуха в левой плевральной полости, скопления воздуха в мягких тканях головы, шеи, туловища и конечностей, кровоизлияния в мягкие ткани туловища, которая носит признаки тяжких телесных повреждений, а также кровоподтеки на лице, кровоизлияние в мягкие ткани лица справа, кровоподтеки на правых верхней и нижней конечностях, ссадины на левых верхней и нижней конечностях, которые носят признаки телесных повреждений, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности. В результате полученного тяжкого телесного повреждения – тупой травмы грудной клетки в виде переломов ребер с повреждениями левого легкого, со скоплением крови и воздуха в левой плевральной полости, приведших к сдавлению левого легкого и развитию острой легочно-сердечной недостаточности П. скончался на месте происшествия.

Допрошенный в судебном заседании Д. пояснил, что 13.12.2018 вместе со знакомыми Д., Я., потерпевшим П., употребляли спиртное в доме, принадлежащем И. Утром 14.12.2018 продолжали употреблять спиртное, П. спал. Когда П. вышел из комнаты, Д. увидел, что вещи П. пропитаны мочой, в связи с чем сделал П. замечание, что П. напился до такой степени, что не смог выйти в туалет. На что П. выразился в его адрес нецензурно. Сказанные П. слова разозлили Д., он нанес П. один удар по лицу. От полученного удара П. упал. Затем Д. подошел к П. и нанес не менее трех ударов ладонью в область лица. Через некоторое время П. приподнялся на четвереньках, и Д. с размаху нанес потерпевшему один удар ногой в область грудной клетки. От указанного удара П. упал на живот и захрапел. Потерпевший остался лежать в коридоре, а обвиняемый пошел употреблять спиртное в дом вместе с Д. В ходе распития спиртного слышали, как П. что-то бормотал, но не обращали на него внимания. Ближе к вечеру обвиняемый попросил знакомого Д. пойти посмотреть, как там П. Тот вернулся и сказал, что П. не дышит. Испугавшись, Д. выбежал в коридор, стал осматривать П., вызвал скорую помощь. Д. также пояснил, что причинять тяжкие телесные повреждения П. не хотел, не желал его смерти и не предполагал, что своими действиями мог причинить потерпевшему тяжкие телесные повреждения.

Кроме показаний обвиняемого, его виновность была полностью подтверждена совокупностью собранных и исследованных судом доказательств: показаниями потерпевшей – матери П., показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом следственного экспериментам, протоколом проверки показаний на месте, заключениями ряда судебно-медицинских, медико-криминалистических, генетических, дактиласкопических экспертиз и иными материалами дела.

Приговором суда Борисовского района от 26.04.2019 Д. признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и на основании ч. 3 ст. 147 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

В силу ч. 1 ст. 107 УК к Д. применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Также с Д. в пользу потерпевшей П. в счет возмещения материальной компенсации морального вреда взыскано 40 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Следует отметить, что санкция ч. 3 ст. 147 УК предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Старший помощник прокурора Борисовского района юрист 1 класса Ю.И.Чиж