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В Витебске девушка выпала из маршрутки, отъезжавшей с остановки. СК ищет очевидцев
Источник материала: Tut.by
Следователи ищут очевидцев ДТП в Витебске: 28 июня на остановке «Площадь Свободы» девушка выпала из салона маршрутки, которая резко тронулась с места. В отношении водителя возбуждено уголовное дело,
ДТП произошло около половины пятого вечера 28 июня этого года на остановке «Площадь Свободы». 60-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter не убедился в том, что дверь микроавтобуса закрыта и что зашедшие в салон пассажиры сели на свои места, — и начал движение.
22-летняя девушка выпала из салона маршрутки на дорогу и получила тяжелые травмы.
Возбуждено уголовное дело.
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ДТП произошло около половины пятого вечера 28 июня этого года на остановке «Площадь Свободы».
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