В Витебске девушка выпала из маршрутки, отъезжавшей с остановки. СК ищет очевидцев

Источник материала: Tut.by

Следователи ищут очевидцев ДТП в Витебске: 28 июня на остановке «Площадь Свободы» девушка выпала из салона маршрутки, которая резко тронулась с места. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, сообщает СК.

ДТП произошло около половины пятого вечера 28 июня этого года на остановке «Площадь Свободы». 60-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter не убедился в том, что дверь микроавтобуса закрыта и что зашедшие в салон пассажиры сели на свои места, — и начал движение.

22-летняя девушка выпала из салона маршрутки на дорогу и получила тяжелые травмы.

Возбуждено уголовное дело.

Свидетелей и очевидцев ДТП следователи просят позвонить по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: +375 33 399−80−44 (круглосуточно).