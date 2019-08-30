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В Лидском районе горел торфяник. Эксперты назвали предполагаемую причину возгорания

31.08.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лидском районе горел торфяник. Эксперты назвали предполагаемую причину возгорания

Торфяной пожар локализовали в Докудовском лесничестве Лидского лесхоза (Гродненская область), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Пожар произошел недалеко от республиканского биологического заказника «Докудовский». Очаг был обнаружен пожарным сторожем лесничества 30 августа в 16.40. Предварительная площадь возгорания составила 1,8 га. Причина пожара устанавливается, вероятнее всего, это неосторожное обращение с огнем. «Работники лесхоза при обследовании территории обнаружили 17 припаркованных легковых автомобилей. Места у нас клюквенные, люди едут в лес и на болота. В большинстве случаев причиной подобных возгораний является человеческий фактор», — пояснил главный лесничий ГЛХУ «Лидский лесхоз» Андрей Еремейчик.

По словам специалиста, своевременное обнаружение очага возгорания позволило не допустить более масштабного распространения огня. На месте происшествия работали 43 специалиста лесхоза, было задействовано пять единиц техники, четыре мотопомпы, 22 ранцевых лесных опрыскивателя. Существенную помощь должностным лицам государственной лесной охраны оказали работники местного торфобрикетного завода, а также МЧС. «Работы по локализации очага существенно осложняли два фактора: задымление, которое традиционно сопровождает торфяные пожары, и отсутствие дорожной сети в этих местах. Однако еще до конца светового дня нам удалось взять огонь в кольцо, локализовать возгорание. Ночью специалисты лесхоза вели окарауливание территории», — рассказал Андрей Еремейчик.

По состоянию на 11.00 31 августа угрозы распространения огня нет. Сейчас на месте происшествия работает техника, которая заливает очаг водой.

https://www.belta.by/

 
 
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Торфяной пожар локализовали в Докудовском лесничестве Лидского лесхоза (Гродненская область), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства....
 
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