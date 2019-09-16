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Авиация МЧС ликвидирует очередной лесной пожар в Столинском районе

17.09.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Авиация МЧС ликвидирует очередной лесной пожар в Столинском районе
Авиация МЧС ликвидирует пожар в Столинском районе, вертолеты уже более 10 раз сбросили воду на пламя. Об этом сообщили в МЧС.

Столинским спасателям днем 16 сентября поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле деревни Ольманы рядом с урочищем «Копище» наблюдается дым. Пожар заметили в угодьях Рубельского лесничества Полесского лесхоза — в 10 км восточнее деревни Ольманы.

«Во время мониторинга с помощью авиации МЧС установлено, что горят трава и кустарник в болотистой местности с развитием пожара на восток. Для тушения к месту вылетели вертолеты Ми-8 и Ми-26 МЧС, которые 12 раз сбросили воду. К месту пожара были направлены силы и средства Полесского лесхоза и Столинского районного отдела МЧС», — рассказали в ведомстве.

Наземное тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Пройденная фронтом пожара площадь составляет ориентировочно 75 га. По состоянию на 8.00 работы по тушению продолжаются, ведется авиационный мониторинг обстановки.

Всего за сутки в природных экосистемах ликвидированы 6 торфяных, 3 лесных и 5 пожаров травы и кустарников.

Как сообщалось ранее, спасатели также ликвидировали пожар на территории Рубельского лесничества Полесского лесхоза, но уже возле деревни Старина Столинского района. Горящий лес южнее деревни был замечен 10 сентября во время облета территории. Для ликвидации пожара задействовали 35 единиц техники и 196 человек. Вертолеты МИ-26 и МИ-8 авиации МЧС сбрасывали воду 62 раза. Утром 13 сентября пожар, фронт которого прошел 90 га, локализовали, а ликвидирован он был уже после полудня.

По информации БелТА.
Фото МЧС Беларуси.

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